Automobile, agroalimentaire et phosphate, soit les trois principaux exportateurs du Royaume, affichent tous un chiffre d’affaires à l’export bien au-dessus de leur niveau d’avant-crise. Ces trois secteurs représentent aujourd’hui plus de 70% du total des exportations marocaines de marchandises.

Après les perturbations sur le commerce extérieur et les chaînes de valeur mondiales causées par la pandémie de Covid-19 durant l’année 2020, les exportations marocaines ont retrouvé en 2021 leur dynamisme, au point que la majorité des secteurs orientés à l’export affichent des performances qui dépassent leur niveau d’avant-crise.

Ainsi, à fin novembre 2021, les exportations globales de marchandises ont atteint 293,15 milliards de dirhams, contre 258,4 milliards de dirhams à fin novembre 2019, soit avant le déclenchement de la crise sanitaire (239,3 milliards à fin novembre 2020), selon les données de l’Office des changes.

L’industrie automobile est le secteur qui illustre le mieux cette embellie. Les exportations du secteur atteignent 75,8 milliards de dirhams à fin novembre 2021. C’est 5,5 milliards de dirhams de plus que les exportations automobiles à fin novembre 2019, preuve que le hub industriel du Royaume est sorti renforcé de la crise.

Le secteur aurait pu faire encore mieux cette année, si ce n’était la pénurie de semi-conducteurs qui a ralenti la production des constructeurs au niveau mondial et qui devrait coûter au Maroc entre 10 à 15 milliards de dirhams d’exportations, selon les estimations du ministère de l’Industrie.

Toujours est-il qu’en dépit de cette contrainte, l’industrie automobile marocaine est plus que jamais le premier secteur exportateur du pays, avec une part de 25,9% des exportations globales de marchandises.

L’autre secteur qui se distingue sur les marchés internationaux est celui des phosphates et dérivés, dont les ventes à l’étranger ont atteint 69,2 milliards de dirhams à fin novembre 2021, contre 45,2 milliards de dirhams à fin novembre 2019. Les exportations de ce secteur profitent d’une forte hausse des cours des engrais naturels et chimiques sur les marchés mondiaux en 2021, ces derniers étant passés de 2.779 dirhams la tonne à fin novembre 2020 à 4.595 dollars la tonne à fin novembre 2021.

Le secteur de l’agroalimentaire, autre locomotive des exportations marocaines, fait également mieux qu’avant la crise, dans le sillage d'une très bonne campane agricole, avec un total de 62,9 milliards de dirhams d’exportations à fin novembre 2021 contre 54,8 milliards de dirhams à fin novembre 2019.

Il est à noter que les trois secteurs précités (automobile, phosphate et agroalimentaire) représentent plus de 70,9% de la totalité des exportations marocaines de marchandises.

Deux importants secteurs exportateurs n’ont en revanche toujours pas renoué avec leur niveau d’avant-crise: le secteur textile et cuir et celui de l’aéronautique. Pour le premier, le gap avec les performances d’avant la crise s’est réduit. Ainsi, à fin novembre 2021, les exportations du secteur textile et cuir se chiffrent à 33,49 milliards de dirhams, contre 34,5 milliards à fin novembre 2019.

Pour le secteur aéronautique, après une période de vaches maigres, au plus fort de la pandémie de coronavirus qui a réduit les carnets de commande des grands donneurs d’ordre mondiaux, l’activité est bien repartie à la hausse en 2021, atteignant un chiffre d’affaires à l’export de 13,8 milliards de dirhams à fin novembre 2021. Toutefois ce niveau reste inférieur à celui d’avant-crise, puisqu’à fin novembre 2019, les exportations du secteurs avaient atteint 14,4 milliards de dirhams.

