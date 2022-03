Hausse de 9% de la valeur des exportations des produits agro-alimentaires à fin 2021

Le ministre de l'agriculture, Mohamed Sadiki, a présidé lundi 7 mars 2022 à Casablanca, le Conseil d’administration de Morocco Foodex.

© Copyright : DR

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a présidé lundi 7 mars dernier à Casablanca, le Conseil d’administration de Morocco Foodex, établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations. L’occasion de dresser le bilan des réalisations du secteur.

Les exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes ont enregistré de bonnes performances durant la saison 2021-2022, malgré un contexte international difficile. La valeur des exportations de ces produits a atteint au cours de l’année 2021, 68,4 milliards de dirhams, enregistrant ainsi une croissance de 9% par rapport à 2020, selon les données communiquées par la tutelle à l’issue du conseil d’administration de Morocco Foodex. Pour la campagne 2021-2022 (du 1er septembre 2021 à fin février 2022), les exportations des produits maraîchers ont enregistré un volume de 773.000 tonnes, soit une croissance de 18% par rapport à la même période de la campagne 2020-2021. Mohamed Sadiki: «le Maroc connaît sa pire sécheresse depuis 1981» Concernant les agrumes, les exportations ont enregistré une croissance de l’ordre de 37% à fin février, pour passer d’un volume de 412.000 tonnes durant la campagne 2020-2021 à 566.000 tonnes durant la campagne précédente. Pour ce qui est des produits de la pêche, malgré une baisse de l’ordre de 4% du volume des exportations durant l’année 2021, la valeur des exportations a enregistré une croissance de l’ordre de 15%. Pour l’année 2022, les exportations des produits de la pêche ont enregistré à fin février une croissance de 17% en volume et 44% en valeur par rapport à la même période de l'année 2021. Les exportations des produits agricoles transformés (hors sucre et ses préparations) ont atteint quant à eux un volume de 525.000 tonnes durant l’année 2021, soit une croissance de l’ordre de 14% par rapport à l’année 2020. En termes de valeur, les exportations de ce secteur ont atteint environ 11,9 milliards de dirhams en 2021 contre 9,9 milliards de dirhams en 2020, soit une hausse de l’ordre de 20%. Exportations des fruits: la grenade monte en puissance Cette tendance à la hausse est maintenue durant le début de l’année 2022, avec un taux de croissance à fin février 2022, de l’ordre de 11% en volume et 43% en valeur par rapport à la même période en 2021. Lors de cette réunion qui a connu la participation du président de la Fédération des chambres d’agriculture et les représentants des interprofessions et professionnels des différentes filières exportatrices des domaines de l’agriculture et de la pêche maritime, membres du conseil, le conseil d’administration de Morocco Foodex a mis en avant les différents projets menés par l’établissement pour optimiser le processus d’exportation. Parmi les principales réalisations le développement d’un nouveau dispositif de veille stratégique opérationnelle de Morocco Foodex, qui vise à mettre à la disposition des décideurs publics et privés les informations pertinentes relatives aux marchés de destination et le renforcement du déploiement du système «Easy Food Export», le projet de digitalisation des activités de contrôle technique, lancé en 2019, qui a été mis en symbiose avec les systèmes des autres intervenants dans le domaine du contrôle à l’export, dont le système de l’ONSSA et celui de l’Administration des Douanes.

Par Majda Benthami