Saham Assurance change de nom: ce sera désormais Sanlam Maroc. L’assureur s’apprête aussi à lancer une vaste campagne de rebranding qui va toucher tout le réseau, composé d'environ 500 agents généraux.

Les détails de l’opération de rebranding seront présentés lors d’une rencontre avec la presse, jeudi prochain, 16 juin 2022, à Casablanca. À l’instar des autres filiales africaines du groupe Sanlam, Saham Assurance va donc changer son appellation, pour devenir Sanlam Afrique. La nouvelle dénomination a d’ailleurs été approuvée par les actionnaires lors d’une assemblée générale, tenue le 28 décembre 2021.

Fondé par Moulay Hafid Elalamy, le groupe Saham avait annoncé, en mars 2018, avoir cédé la totalité de son pôle d’assurance (SAHAM Finances) au sud-africain Sanlam pour un montant s’élevant à 1,05 milliard de dollars.

Alors dirigée par Nadia Fettah Alaoui (l'actuelle ministre de l’Economie et des Finances), SAHAM Finances regroupe Saham Assurance, les activités d’assistance et de réassurance, en plus de filiales d’assurance présentes dans près de 20 pays du continent africain.

Le groupe sud-africain Sanlam, qui détient 61,7 % du capital de Saham Assurance, avait renoncé, en janvier 2022, au projet d'acquisition d'une participation supplémentaire de 22,8% dans Saham Assurance.

Le plus grand assureur d’Afrique, Sanlam, est actuellement en pourparlers avec le plus grand assureur d’Europe, Allianz, pour le rachat des participations de celui-ci en Afrique (hors Afrique du Sud). Au Maroc, si ce deal aboutit, Sanlam verra sa part de marché augmenter et atteindre 15% en prenant le contrôle de la filiale de l’allemand Allianz. Celle-ci détient en effet 3,47% du total des primes émises en 2020 sur le marché marocain (assurance vie et non-vie). Saham Assurance, revendique quant à elle 11,32% de part de marché.