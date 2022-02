«Rise Up To the Top», le nouvel incubateur pour accompagner de jeunes entrepreneurs du Haouz

L’écosystème entrepreneurial de la région Marrakech-Safi a un nouvel incubateur: «Rise Up to the Top», un programme qui s’inscrit dans un partenariat tripartite entre le CRI, la province El Haouz et l’organisme de formation Edukateam. Objectif: accompagner 100 porteurs de projet dans leurs étapes préalables à un financement.

Le monde de l’entrepreneuriat s’inspire parfois des sentiers montagneux, étroits et escarpés, pour décrire le parcours semé d'embûches du porteur d'un projet d'entreprise. Dans cet esprit qu’un incubateur de jeunes structures, «Rise Up To the Top» («Se hisser au sommet») vient d'être initié dans la province d’Al Haouz. Objectifs recherchés: stimuler la fibre entrepreneuriale des jeunes porteurs de projets, les accompagner dans leur ascension, et permettre à la province de disposer d’un écosystème intégré. «Pour ce faire, nous mettons à disposition des jeunes tous les moyens en termes de compétence moyennant une approche finlandaise davantage axée sur la pratique. Le but, à terme, est de permettre aux jeunes porteurs de projets de gagner en autonomie», explique Driss Rhafes, directeur général d’Edukateam, l’organisme de formation derrière l’incubateur. «Ma participation à ce programme qui s’étale sur 9 mois, va essentiellement me permettre de développer mon réseau», témoigne Zineb, cofondatrice de Heirloom, une start-up dont le coeur de métier espère à terme moderniser des productions artisanales. Au Maroc, la pandémie n’a pas freiné la création d’entreprises Ce programme, qui a fait l'objet d'un partenariat entre le CRI, la province El Haouz et Edukateam, bénéficiera à près de 100 porteurs de projets d'Al Haouz. Le programme intervient dans la droite lignée «des efforts du CRI pour l’inclusion économique des jeunes, en vue de les préparer à l’accès au financement et notamment au programme Intilaka», affirme Mustapha El Alaoui Hassani, chef de la division de l'accompagnement des investisseurs du CRI Marrakech-Safi.

Par Ayoub Ibnoulfassih