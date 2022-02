© Copyright : ONMT

Dans la démarche de réactivation des marchés internationaux entamée par l’Office depuis la réouverture des frontières aériennes, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir s’est réuni hier, mardi 22 février 2022, avec le CEO de FTI Group, Ralph Schiller, afin de mettre en avant le potentiel touristique national.

Cette rencontre stratégique a été l’occasion pour les deux partenaires de discuter d’engagements considérables en termes d’objectifs clients, de sièges et de campagnes de communication conjointes sur 6 marchés (Allemagne, France, Suisse, Autriche, Pays-Bas et Royaume-Uni); et de travailler sur des plans de développement de la capacité aérienne visant à doubler les objectifs actuels à l’horizon 2023-2024, soit des capacités de plus de 200.000 touristes, indique l’Office dans un communiqué.

Acteur de distribution majeur sur les marchés germanophones, FTI est l’un des TO qui offre le plus de potentiel pour le Maroc sur les prochaines années, notamment sur le marché allemand. Le groupe réalisait ainsi jusqu’en 2019 plus de 100.000 clients par an sur la destination Maroc en provenance des marchés allemand, français, suisse et autrichien.

«Nous continuons notre stratégie de rapprochement des plus grands tour-opérateurs mondiaux. FTI est un partenaire de référence que nous accompagnons dans sa stratégie de développement sur le Maroc, d'autant plus que ses réalisations étaient en progression régulière sur la destination, avec des plans de développement extrêmement ambitieux», a précisé Adel El fakir à l’issue de cette rencontre.

Pour l’ONMT, il s’agit donc aujourd’hui de relancer une dynamique de croissance forte avec un partenaire clé et multi-marché de la destination Maroc, dans un contexte de reprise soutenu de l’activité touristique, explique l’ONMT. L'office précise que les marchés germanophones sont considérés comme à forte valeur ajoutée, avec une durée moyenne de séjour plus longue, un panier client important et des préférences pour des séjours variés, comme les circuits et les road trips.