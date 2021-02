© Copyright : DR

Kiosque360. En 2021, l’économie nationale devrait renouer avec la croissance, d'après la prévision de la Direction des études et des prévisions financières, dévoilée dans sa note de conjoncture-février 2021 qui s'appuie sur différents indicateurs à l’instar de la campagne agricole. Explications.

Optimiste. Dans sa note de conjoncture-février 2021, la Direction des études et des prévisions financières relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, affirme que l’économie nationale devrait renouer avec la croissance en 2021. Outre la campagne de vaccination, l’opérationnalisation du plan de relance économique et la bonne campagne agricole (en raison des fortes précipitations) sont mis en avant, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 24 février, s’appuie sur différents indicateurs décortiqués dans ledit document.

Revenant sur la campagne agricole 2020/2021, la Direction des études et des prévisions financières a notamment évoqué les exportations du secteur «Agriculture et agroalimentaire», en amélioration pour le deuxième trimestre consécutif (+5,7% au quatrième trimestre 2020 après +9,3% au troisième trimestre). Elle a également fait état de la pêche qui maintient son cap: évolution positive durant les trois premiers trimestres de l’année 2020, en croissance de +7,7% au troisième trimestre, après +0,7% au deuxième trimestre et +5,2% au premier trimestre.

La production de phosphate roche est aussi en progression de 9,9% au quatrième trimestre, souligne le journal qui ajoute qu’à fin 2020, le volume des exportations de phosphate étaient de 8,9% et celui des dérivés de 15,7%, totalisant un chiffre d’affaires à l’export de 50,8 milliards de dirhams (+ 3,7%).

La Direction des études et des prévisions financières note également qu’au niveau des échanges extérieurs, le déficit commercial s’est allégé de 23,1% et que, concernant les finances publiques, l’excédent budgétaire s’est élevé à 2,6 milliards de dirhams à fin janvier 2021, après un déficit de 2,1 milliards en 2020, année si particulière…