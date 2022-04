© Copyright : Karim Achalhi

La région de Casablanca-Settat concentre, à elle seule, 30,7% du total des entreprises déclarées au Maroc, soit 175.653 entreprises actives dont 87,6% sont des micro-entreprises ayant un chiffre d'affaires individuel inférieur à 3 millions de dirhams. Le point sur ce tissu entrepreneurial, d’après les données de l’Observatoire marocain de la TPME.

Le nouveau rapport de l’Observatoire marocain de la TPME, établi sur la base des données arrêtées à fin 2019 et fin 2020 pour l'emploi, dresse l'état des lieux du tissu productif de la région de Casablanca-Settat. La répartition géographique des entreprises de la région révèle que celles-ci sont concentrées à hauteur de 78,7% au niveau de la préfecture de Casablanca, suivie par la province d'El Jadida et la préfecture de Mohammedia avec des parts respectives de 5,6% et 5,2%.

Au niveau sectoriel, plus de 48% des entreprises opéraient, en 2019, dans le commerce et la construction, cette proportion étant similaire à celle au plan national. Les TPME employaient plus de 63% de l'effectif déclaré à la CNSS, contre 73,1% à l'échelle nationale, plus de 88% de ces emplois étant concentrés dans la préfecture de Casablanca.

Cette analyse du tissu des entreprises actives de Casablanca-Settat, par catégorie, fait ressortir, en 2019, une prépondérance des micro-entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 0 et 1 million de dirhams, constituant ainsi 78% de l'effectif total de ces entreprises. Cette proportion est limitée à 9,6% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 millions de dirhams. Quant aux moyennes et grandes entreprises, elles n'ont représenté que 1% et 0,5% respectivement de ce total.

Selon ce nouveau rapport de l’Observatoire marocain de la TPME, la crise pandémique a provoqué en 2020 une baisse de 48,1% du nombre des entreprises affiliées à la CNSS ainsi qu'une régression des emplois déclarés de 33,4%, contre respectivement 48,3% et 35,4% au niveau national.

En revanche, l'assouplissement des règles sanitaires décidé par les autorités a eu un impact immédiat à la fois sur le nombre d'entreprises affiliées et sur les déclarations des emplois de Casablanca-Settat, qui ont retrouvé des niveaux quasi-similaires à ceux de juillet 2019, à l'exception des entreprises opérant dans les secteurs de l'hébergement & restauration dont les actes d'affiliations ont baissé de 7,7%.