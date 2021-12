© Copyright : DR

Kiosque360. L’OMTPME vient d’approuver sa feuille de route pour l’année. Elle inclut la mise en place d’une data factory, le développement de nouveaux outils technologiques pour le traitement des données, l’élargissement des études sur le tissu productif au plan régional. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

L’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME), qui a récemment tenu la cinquième réunion de son conseil d’administration, a approuvé la feuille de route 2022, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce vendredi.



Le quotidien précise que cette roadmap s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2021-2023. Notons que cette feuille de route 2022 inclut notamment la mise en place d’une data factory, le développement de nouveaux outils technologiques pour le traitement des données, l’élargissement des études sur le tissu productif au plan régional et le renforcement de la coopération au niveau national et international.



Aussi, le conseil d’administration de l’OMTPME a approuvé les comptes de l’exercice 2020 ainsi que le budget de l’exercice 2022. Rappelons que l’OMTPME a pour principale mission de centraliser les données et les informations sur l’environnement des TPME au plan national et régional, et d’établir des indicateurs démographiques, économiques et financiers les concernant, afin de dégager une vision globale, commune et partagée au plan national sur la TPME.



Dans son dernier rapport publié récemment, l’observatoire appelle à une accélération des réformes nécessaires à l’amélioration de la compétitivité du tissu productif. L’OMTPME y met en exergue les vulnérabilités structurelles de certains segments du tissu productif, soulignant la nécessité de le préparer à l’ère post-Covid marquée par des changements majeurs. Il a ainsi mis l’accent sur la transformation numérique, l’accroissement des exigences environnementales, la relocalisation des productions et la reconfiguration des chaînes de valeurs.



Par ailleurs, selon la cartographie de l’OMTPME, plus de 57 % des entreprises (personnes morales et physiques actives) au Maroc sont situées sur l’axe Tanger-El Jadida (Rapport annuel 2019-2020).



On note que par région, Casablanca-Settat concentre 30,8% de l’effectif total, regroupant 303.013 entreprises personnes morales actives (EPMA) et 268.976 entreprises personnes physiques actives (EPPA). La capitale économique est suivie des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec des parts respectives de 14,5% et de 12%.