© Copyright : DR

L'opération séduction des touristes est en cours. Le directeur de l’ONMT, Adel El Fakir, a été l’invité de la chaîne d’information française BFM TV, ce mercredi 2 février 2022, pour détailler le plan de relance de la destination touristique nationale et les conditions d’accès au Royaume.

Au lendemain de l’annonce des conditions d’entrée au Maroc, Adel El Fakir, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), était l’invité de la première chaîne d’information en continu française BFM TV, ce mercredi 2 février à 11h30 pour présenter le programme de relance de la destination touristique nationale.

Lev�e des restrictions: pourra-t-on partir en vacances au Maroc en f�vrier ?



BFMTV r�pond � vos questions pic.twitter.com/n26s958pFZ — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2022

Sur le plateau du «Live Toussaint», Adel El Fakir a tenu à rassurer les voyageurs français quant à la reprise de l’activité touristique dans le Royaume qui s’annonce dans les meilleures conditions. «L’ensemble de l’écosystème marocain est mobilisé pour accueillir les touristes. Il suffit de présenter un pass vaccinal à l’embarquement et un test PCR négatif pour accéder au territoire national et pour reprendre la grande histoire d’amour qui existe entre les voyageurs français et le Maroc», at-il assuré.

Parmi les grandes annonces faites par Adel El Fakir, la reprise d’activité de l’ensemble des programmes hiver de la majorité des compagnies durant le mois de février. Toutes les destinations sont ainsi prêtes à accueillir les touristes français pour les vacances de ce mois de février et pour les prochaines vacances de Pâques.

La stratégie de l’ONMT pour repositionner le Maroc comme destination de choix des Français dans les prochains jours est ainsi en marche. Une batterie de mesures commerciales et promotionnelles a été préparée, assure Adel El Fakir.