L’Etat, à travers l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), vient de relancer son programme de renouvellement du parc du transport routier au titre des années 2022-2023 en mobilisant 500 millions de dirhams.

«Nous informons les propriétaires de vieux camions et d’autocars voulant acquérir des véhicules neufs que la campagne de renouvellement du parc pour l’année en cours est entrée en vigueur avec un budget de 250 millions de dirhams dédiés aux primes. Pour 2023, un montant similaire sera mobilisé», a affirmé Chakib Ramli, directeur des affaires administratives, juridiques et financières de la NARSA, dans un entretien avec Le360.

Depuis 2008, date du lancement de la première phase triennale de ce programme, quelque 1.500 propriétaires ont bénéficié des primes à la casse des camions de transport de marchandises et des autocars.

Les véhicules éligibles à cette prime doivent jouir du statut de service public, le parc des entreprises privées dédié au personnel et autres est exclu de ce programme.

Pour Chakib Ramli, la NARSA a lancé une large campagne de sensibilisation pour inciter les intéressés à s’inscrire et à suivre le traitement de leurs dossiers via sa plateforme.

A la question de savoir pourquoi ce programme de renouvellement du parc a été échelonné sur plusieurs phases (4 étapes de trois années chacune depuis 2008), le responsable de la NARSA a expliqué que chaque étape a dressé «son propre bilan et son évaluation».

«Pour chaque période, nous avons gardé les aspects positifs et rectifié les insuffisances notamment en ce qui concerne le montant des primes qui était considéré peu attractif au début», a souligné Chakib Ramli.

Il faut rappeler que l'Agence nationale de la sécurité routière assure plusieurs services: le permis de conduire, le certificat d'immatriculation électronique (carte grise), le contrôle technique, l'accompagnement des collectivités locales et l'enseignement de la conduite.

La formation initiale et continue, l'immatriculation et l'homologation ainsi que les études et statistiques entre autres et le renouvellement du parc des véhicules de transport font également partie de ses attributions.

Depuis sa création, l'Agence nationale de la sécurité routière a entrepris la digitalisation de certains de ses services à travers sa plateforme électronique, qui permet la prise de rendez-vous en ligne, d'entamer la procédure de renouvellement du permis de conduire et de la carte grise avec le paiement des droits en ligne.