Pour plus de 1,79 million de dirhams, Arabica Consulting Sarl, unique concurrent s'étant porté candidat, a remporté le marché d’appui et d’accompagnement à la visibilité «Relations presse de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma». Mystère...

Arabica Consulting Sarl sera désormais chargée d’assurer l’appui et l’accompagnement de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma dans sa promotion, notamment dans ses relations avec la presse. L'entreprise de communication, qui a été la seule à avoir déposé un pli pour ce marché, vient de remporter l’appel d’offres de ce projet, lancé le 29 juillet dernier par la Région.

Arabica Consulting Sarl aura donc pour mission de communiquer avec les journalistes, afin de développer la notoriété et l’image de la région et de ses instances, d'élaborer et de mettre à jour de façon régulière un fichier de presse, d'établir un plan d’action concernant les relations presse et la communication média et hors média, de gérer les relations presse et de fournir un suivi et une analyse mensuelle et permanente des retombées presse, entre autres missions qui lui seront dévolues.

L’entreprise, dont le site web est curieusement inaccessible, et dont la présence sur Internet est minime, pour ne pas dire inexistante, est codirigée depuis janvier 2016 par un certain Samir Daoudi, qui se présente comme un «expert en communication, en relations presse, en relations publiques et en marketing».

Sur le réseau social LinkedIn, tout ce que l’on sait, c’est qu’il détient une licence en droit public de l’université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan et qu'il a été le représentant régional de la radio internationale hollandaise au Maghreb.

Il a aussi organisé des formations pour des journalistes au Maroc, notamment en collaboration avec la direction régionale du ministère de la Communication de Tanger-Tétouan.

Il reste à savoir ce que vaut réellement son entreprise, Arabica Consulting Sarl, et ce qu’elle pèse vraiment sur le marché. A suivre.