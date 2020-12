Régularisation fiscale: la DGI signe un nouvel accord avec la Fédération de la chimie et de la parachimie

Une convention pour la régularisation de la situation fiscale des industriels de la chimie et de la parachimie a été conclue, vendredi 11 décembre, entre la Fédération de la chimie et de la parachimie (FCP) et la Direction générale des Impôts (DGI).