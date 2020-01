© Copyright : DR

La Région Rabat-Salé-Kénitra, en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en France, a décroché le financement d’un projet-pilote pour l'organisation d’une filière de collecte et de valorisation des déchets en milieu urbain.

Intégré au plan de développement régional de la région, ce projet va permettre d’expérimenter à Rabat un système de tri et de collecte des déchets en vue de leur valorisation dans un contexte d’urbanisation croissante des villes au Maroc, souligne la Région Rabat-Salé-Kénitra dans un communiqué. D’une durée de 18 mois, il sera lancé en février 2020 et opérationnel en octobre 2021.



Le financement a été obtenu suite à la soumission de la Région Rabat-Salé-Kénitra et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’appel à projets «Afrique villes durables» pour l’année 2019, précise ce communiqué.

Lancée par le ministère français des Affaires étrangères, cette initiative accompagne la coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises (CTF) à l’étranger.

Répondant à la mise en œuvre des engagements pris par la France à travers les Objectifs du développement durable des Nations Unies et l’Accord de Paris sur le climat, l’appel à projets «Afrique villes durables» fait écho à l’organisation prochaine du sommet Afrique-France 2020, dont le thème sera les villes durables. Il vise notamment à renforcer la coopération franco-africaine dans ce domaine, à travers le partage d’expériences et l’émergence de projets de coopération sur le continent.

Déposé dans le cadre de la convention de coopération qui lie la Région Rabat-Salé-Kénitra et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le 20e anniversaire est célébré cette année, le projet-pilote d’une filière de collecte et de valorisation des déchets en milieu urbain cible trois objectifs majeurs: un meilleur équilibre social à travers l’implication, la formation et l’organisation des collecteurs informels; le développement économique par la promotion et le soutien à l’économie circulaire; la préservation de l’environnement grâce à des alternatives durables aux techniques d’enfouissement et aux décharges sauvages, mais aussi la réduction de la consommation industrielle de matières premières par les processus de recyclage.