Kiosque360. Le recyclage des déchets offre un gisement d’opportunités à l’économie nationale et pourrait employer, selon les professionnels, 60.000 emplois à fort impact social. Plus encore: 1 dirham investi dans cette filière peut en rapporter 5. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Pour l’heure, le recyclage industriel est bien installé. Mais ce n’est pas vraiment le cas pour les déchets ménagers. «Ce secteur, qui peine vraiment à décoller, doit aussi solutionner certains de ses aspects, notamment la prédominance de l’informel, qui entrave le développement et la rentabilité de la filière. Pour les acteurs du secteur, le Maroc dispose aujourd’hui du savoir-faire nécessaire pour amorcer une véritable industrie du recyclage», indique Les Inspirations Eco.



Sur les cinq prochaines années, le Maroc espère porter le taux de collecte et de recyclage de matériaux de 5 à 20% et générer, au passage, quelque 60.000 emplois. Les déchets organiques représentent 60% des ordures ménagères et sont susceptibles d’être recyclés. Le recyclage est en effet un enjeu important pour l’atténuation des effets du changement climatique. Ces déchets sont responsables de 7,49% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et le bilan du Maroc en la matière est peu reluisant.



La quantité de matières recyclées s’élève à 500.000 tonnes par an, ce qui représente 10% de la totalité des déchets produits. A noter également que les récupérateurs de déchets volontaires représentent le premier maillon de la chaîne de recyclage au Maroc. Ils étaient estimés à environ 7.100 personnes d’après une étude de la Banque mondiale et du PNUD réalisée en 2011. Aujourd’hui, ils sont beaucoup plus nombreux. Les revenus de ces récupérateurs varient entre 70 et 100 dirhams par jour. Le chiffre d’affaires réalisé par cette activité est estimé à 168 millions de dirhams pour les récupérateurs et environ 363 millions de dirhams pour les grossistes.



Afin d’améliorer les conditions de vie de ces travailleurs, le Maroc a mis en place le Programme national des déchets ménagers. De ce fait, mis à part la régularisation de la situation des chiffonniers, le programme permettra d’accroître le taux de collecte et de recyclage de matériaux de 5 à 20%.