Face aux députés, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget a été prié de s’expliquer sur la hausse des prix et les mesures de soutien de l’Exécutif au pouvoir d’achat dans une période marquée par deux crises (Covid-19 et conflit ukrainien), comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 18 mai.

Dans son intervention, Fouzi Lekjaa a notamment rappelé que le Maroc a limité «la hausse de l’inflation au niveau le plus bas possible, soit 4%, par rapport aux autres pays avec un grand potentiel économique ou des pays appartenant à la même région géographique».

Pour le ministre délégué, aujourd’hui trois options se dessinent. La première, un recourir à la Caisse de compensation pour maintenir la stabilité totale des prix, représentant un effort financier de 74 milliards de dirhams, soit des dotations financières supplémentaires de près de 60 milliards de dirhams par rapport aux prévisions de la loi de Finances, nécessitant ainsi l’annulation d’investissements publics, y compris ceux relatifs aux secteurs prioritaires (santé, éducation...), comme le détaille le journal.

La deuxième solution est la réduction les taxes sur les produits pétroliers. Une décision qui aura un impact négatif sur les équilibres budgétaires. Et la troisième option, « qui est considérée comme le choix optimal pour nous», soutient Fouzi Lekjaa, «est basée sur l’exploitation de toutes les marges financières disponibles afin de limiter la hausse des prix dans le cadre d’une vision équilibrée qui ne met pas en péril les intérêts supérieurs du pays et des citoyens, en ce moment et à l’avenir, sachant que les résultats obtenus pour contenir le taux d’inflation notamment confirment l’efficacité de ce choix».