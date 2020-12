© Copyright : DR

Un protocole d’accord portant sur l’extension de la ZAI de Kénitra a été signé, ce mardi 8 décembre, par le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, et le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Abdellatif Zaghnoun.

Inaugurée en 2012, la Zone d’accélération industrielle de Kénitra (ZAI), qui abrite notamment l’écosystème automobile du groupe PSA, a quasiment fait le plein, son taux d’occupation ayant atteint aujourd’hui 94%.

Afin de renforcer la capacité d’accueil de la ZAI de Kénitra, un protocole d’accord a été signé, ce mardi 8 décembre, à Casablanca, par le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, et Abdellatif Zaghnoun, DG de la CDG.

Située dans la commune Ameur Saflia, l’extension porte sur une superficie de 96 ha, et permettra d’élargir la zone destinée aux fournisseurs de PSA. Selon un communiqué du ministère, «le protocole signé permettra de définir les modalités et les engagements des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la mobilisation du foncier et la réalisation des études nécessaires pour l’aménagement, le développement, la promotion, la commercialisation et la gestion de la nouvelle extension de cette ZAI».

Dans ce cadre, MEDZ (filiale de la CDG) assurera la réalisation des études nécessaires à ce projet, dont les études urbanistiques et techniques et environnementales, ainsi que de l’étude financière prévisionnelle du projet.

Depuis son lancement, la ZAI de Kénitra a permis d’ériger la région du Gharb en pôle industriel compétitif et attractif pour de nombreux investisseurs de renommée mondiale. L’écosystème du groupe PSA, qui s’y est installé, a été une locomotive attirant autour de lui plus de 25 équipementiers au sein la ZAI.

Aujourd’hui, la ZAI compte 49 sociétés représentant un investissement global plus de 20 milliards de dirhams ayant permis de créer 36.571emplois.