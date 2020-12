Le gouvernement dresse un bilan d’étape du programme de développement des provinces du Sud, rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication en kiosque aujourd’hui. Le journal indique que le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Otmani, a été récemment interpellé par l’ensemble des groupes parlementaires sur le sujet et qu’il s’est surtout montré rassurant quant à la progression de la réalisation des chantiers. «Même si certains projets ont été impactés par la situation sanitaire exceptionnelle traversée par notre pays, le travail effectué se focalise sur le rattrapage du retard qu’ils connaissent, afin qu’ils soient achevés dans les délais fixés», a assuré le chef du gouvernement devant les députés de la Chambre des Représentants.

On apprend que 336 projets ont été lancés pour un montant de 46,8 milliards de dirhams et 179 projets ont commencé à être exploités. De même, les données montrent que 236 projets, nécessitant une dotation de 25 milliards de dirhams, n’ont pas encore été lancés. «Le gouvernement compte poursuivre, en 2021, les efforts déployés dans le cadre des projets liés aux infrastructures de base et des services essentiels au sein des régions du Sud», a précisé El Othmani.

Notons qu’une série de chantiers sera lancée en 2021, également dans le but d’accélérer les projets déjà en cours. La liste prioritaire de l’Exécutif retient essentiellement le port Dakhla Atlantique, le dessalement de l’eau de mer pour irriguer 5.000 ha et le lancement de stations dédiées à l’éolienne. Pour l’Exécutif, affirme Les Inspirations Eco, l’enjeu est de réduire les disparités spatiales dont souffrent les régions du Sud, avec des dotations qui leur seront réservées jusqu’à fin 2023.