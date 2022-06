© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

Les travaux de construction du barrage de Sidi Abbou, situé sur l’Oued Leben, dans la province de Taounate, ont démarré. L’achèvement de cette infrastructure hydraulique, qui disposera d’une capacité de stockage de 200 millions de mètres cubes, est prévu pour 2026.

Les travaux d’édification du barrage Sidi Abbou dans la province de Taounate, au nord du Maroc, se poursuivent dans de bonnes conditions. L’achèvement de la construction de ce projet est prévu pour 2026.

Dans une déclaration pour Le360, Zakaria Niar, responsable de ces travaux a précisé que «le coût total de ce projet s’élève à 1,2 milliard de dirhams. Il permettra de fournir de l’eau potable aux zones avoisinantes, tout en irriguant une surface approximative de 5.000 hectares. Il comprend également la création d’une centrale hydroélectrique».

Supervisé par des cadres marocains et sous le contrôle continu et attentif des ingénieurs, techniciens et experts affiliés au ministère de l'Equipement et de l'Eau, le barrage Sidi Abbou sera réalisé sur l’Oued Leben. Cette infrastructure hydraulique disposera d’une capacité de stockage de 200 millions de mètres cubes.

L’objectif est d’augmenter la capacité de stockage au niveau du bassin pour augmenter sa résilience aux effets du changement climatique et répondre d’une manière durable aux besoins en eau, et d'assurer la protection de la plaine du Gharb contre les inondations.

D’après notre intervenant, le projet de construction de ce barrage se fera en deux étapes. «La première consiste à mettre en place un pilier en béton de 71 mètres de hauteur, de 111 mètres de longueur, et d’un volume de 250.000 mètres cubes. Tandis que la seconde étape concernera la construction d’une barrière supplémentaire au barrage, d’une longueur d’un kilomètre, et d’une hauteur de 37 mètres», a-t-il expliqué.

Pour sa part, Faiçal Bennani, directeur des travaux au sein de l'entreprise en charge de la construction du barrage de Sidi Abbou, a indiqué que «l'entreprise a mobilisé toutes les ressources humaines nécessaires, notamment des ingénieurs, techniciens et ouvriers qualifiés, pour assurer un suivi minutieux des travaux en fonction du plan» de construction du barrage.

«La société a mis en place tous les mécanismes et équipements nécessaires pour mener à bien ce projet, tout en essayant de respecter les délais impartis», a-t-il conclu.