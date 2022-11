© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Après Agadir, la ville du détroit devrait elle aussi s'équiper d’un téléphérique. Un appel international vient d’être lancé pour la gestion déléguée de ce service de transport. Le prochain téléphérique de Tanger devrait relier dans un premier temps la gare Borj Naâm à la gare Ferry, avant de s'étendre jusqu’à la gare Plaisance.

La Commune de Tanger, assistée et représentée par la Société d'aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger ville «SAPT», a lancé l'appel d'offres pour la gestion déléguée du service public de transport collectif urbain par téléphérique de la ville.

Cet appel d'offres vise à sélectionner un Délégataire, ayant les compétences et les capacités techniques, humaines et financières pour mener à bien le financement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’un système de téléphérique et de l’ensemble de ses composantes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Projet de reconversion du port de Tanger Ville, dont la réalisation a été confiée à la SAPT en mars 2010. Le dossier d’appel public à la concurrence (AC) peut être retiré au bureau d’ordre de la SAPT à Tanger ou téléchargeable sur le portail des marchés publics: www.marchespublics.gov.ma, à l’exception des plans et documents techniques. L'ouverture des plis relatifs à cet appel d'offres est prévue le 17 avril 2023 à 11H00.

Le projet d'un téléphérique pour Tanger sera réalisé en deux phases, dont une obligatoire et l'autre soumise à conditions. La première phase porte sur la réalisation des deux premiers tronçons, dont le premier reliant la gare Borj Naâm (située près de la Kasbah) à la gare Ferry (située au niveau du port Tanger ville), tandis que le deuxième tronçon reliera la gare Ferry à la gare Plaisance (située près du port de Plaisance).

Concernant la deuxième phase relative à la réalisation du troisième tronçon reliant la gare Plaisance à la gare Place Faro (Sour Al Maâgazine), elle sera réalisée postérieurement à la mise en exploitation du téléphérique sur les deux premiers tronçons.

Ce projet a pour principal objectif l'amélioration de l'attractivité touristique de la ville de Tanger, ce qui implique le respect des plus hauts standards internationaux et la nécessité de garantir aux usagers du téléphérique un niveau de qualité et de sécurité des installations et des prestations fournies.

En juillet 2021, le conseil communal de Tanger avait approuvé à l’unanimité de ses membres présents au cours de sa session extraordinaire, la création du service public de transport collectif urbain par téléphérique et le mode de gestion déléguée, ainsi que le cahier de charges y afférent, en plus d’une convention de partenariat en vertu de laquelle le conseil communal confère à la SAPT la prérogative d’engager les démarches nécessaires à la réalisation du projet.

A cette occasion, le directeur technique de la SAPT, Driss Benabad, avait indiqué que la première phase du projet de téléphérique nécessitera une enveloppe budgétaire de 240 millions de dirhams, avec une capacité de 1.000 passagers par heure, ajoutant que cette phase comprendra des cabines permettant de transporter 10 personnes pour un trajet d’environ 7 minutes.

Ce projet de téléphérique s’inscrit aussi dans une démarche de développement durable (concernant tout particulièrement la «mobilité verte») et d’animation touristique de la ville de Tanger.