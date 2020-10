© Copyright : Dr

Kiosque360. Dans le projet de loi de Finances 2021, le ministre de tutelle table sur des recettes ordinaires en hausse de 6,5% par rapport aux prévisions de la loi de Finances rectificative 2020, sur des recettes fiscales en progression de 5,2% et sur un déficit budgétaire à 6,5% du PIB.

Ils étaient attendus. Les détails du projet de loi de Finances 2021 sont à présent connus. Les recettes ordinaires devraient connaître une hausse de 6,5% par rapport à la loi de Finances rectificative 2020, soit une valeur de 236,9 milliards de dirhams, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 octobre. En effet, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, mise sur une reprise de l’activité économique et de la demande intérieure et extérieure, stimulée notamment par le plan de relance.

Les recettes fiscales devraient afficher une progression de 5,2% au titre de l’année budgétaire 2021, s’approchant des 195,6 milliards de dirhams, en raison de la hausse de 15,7% des impôts indirects (90 milliards de dirhams), de 35,8% des droits de douane (10,8 milliards de dirhams) et de 16,3% d’enregistrement et de droit de timbre (14,7 milliards de dirhams), comme l’indique le journal, ajoutant que les recettes non fiscales devraient atteindre les 38 milliards de dirhams en 2021, soit une amélioration de 12,9% par rapport aux prévisions de la loi de Finances rectificative 2020, représentant ainsi 16,1% du total des recettes ordinaires.

D’après le projet de loi de Finances 2021, les dépenses s’élèverait à 308 milliards de dirhams, soit +0,9% et une enveloppe additionnelle de 2,7 milliards de dirhams par rapport à la loi de Finances rectificative 2020, représentant ainsi 26,8% du PIB, comme l’indique le journal. Pour les dépenses ordinaires, elles atteindraient les 246,9 milliards de dirhams, +4% en 2021, soit 21,5% du PIB. Quant aux dépenses d’investissement, le gouvernement attend un repli de 3,8% en 2021 et table sur un déficit budgétaire s’élevant à 6,5% du PIB hors privatisation, contre 7,5% en 2020.