© Copyright : DR

Tout en saluant le nouveau Programme de financement des entreprises présenté ce lundi 27 janvier devant le souverain, l’ancien président fondateur de la fédération des PME-PMI à la CGEM met en garde contre les risques de dérapages qui peuvent nuire à la bonne marche du nouveau dispositif.

«Cela fait plus de 25 ans que je milite pour que la PME-TPE puisse retrouver sa place et jouer pleinement son rôle dans l’échiquier économique. Le lancement du programme intégré d’appui et de financement des entreprises est une très bonne initiative. C’est la première fois que la TPME est dotée d’une véritable stratégie ambitieuses», a commenté Hammad Kassal, qui a été président de la commission «Financement et délais de paiement» de la CGEM sous le mandat présidentiel de Salaheddine Mezouar, contacté par Le360.

Connu pour être un fervent défenseur des TPE-PME, Hammad Kassal met en garde les banques contre le décalage qui peut y avoir entre les intentions exprimées par les banques au niveau central et les comportements voire les réalisations au niveau des agences, notamment à l’échelle des régions et des quartiers périphériques où se concentre la majorité des TPE-PME.

«La réussite de cette stratégie dépend de l’efficacité des banques au niveau des régions et du niveau de sensibilisation des collaborateurs au sein des agences de proximité», a-t-il ajouté.



Pour rappel, le roi Mohammed VI a présidé, lundi au palais royal à Rabat, la cérémonie de présentation du «Programme intégré d’appui et de financement des entreprises» et de signature des conventions y afférentes.



Ce programme comporte plusieurs mesures destinées à contenir et à dépasser les difficultés qui entravent l’accès au financement des jeunes porteurs de projets et des très petites et petites entreprises.



Ainsi, une nouvelle approche sera adoptée, notamment en termes de simplification des procédures, de facilitation des conditions de garanties en éliminant les garanties personnelles, et de réduction des coûts des crédits.



Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a annoncé la mise en place d’un mécanisme de refinancement illimité de la part de Bank Al-Maghrib de tous les crédits bancaires accordés aux jeunes porteurs de projets et aux TPME (entre autres), qu’ils s’agissent de crédits de fonctionnement ou d’investissement.



Il s’agit de l’application d’un taux d'intérêt préférentiel de 1.25% dans le cadre du mécanisme de refinancement des banques des catégories cibles, soit 100 points de moins que le taux directeur de Bank Al-Maghrib et la réduction des exigences en fonds propres dans le cadre des règles de précaution appliquées aux banques.



De son côté, le président du GPBM, Othman Benjelloun, a affirmé que les produits offerts aux jeunes entrepreneurs seront simples d’accès et d’utilisation, grâce à des procédures allégées de constitution et de garantie, bénéficiant d’une gratuité, au départ, des frais de constitution des dossiers ainsi que de faibles taux d’intérêt, grâce à un taux de refinancement privilégié consenti aux banques par Bank-Al Maghrib.

«L’engagement des banques est, également, que les délais de réponse aux entrepreneurs ne dépassent pas trois semaines», a poursuivi Benjelloun, notant que «ces délais seront d’autant plus facilités que les banques se verront confier par la Caisse centrale de garantie la délégation d’octroi de garantie pouvant atteindre jusqu’à 80% du montant du crédit».



La réussite de ce dispositif, a relevé Benjelloun, réside tout autant dans l’accompagnement individuel mené aux niveaux local, régional et national, par les Centres Régionaux d’Investissement, la Caisse centrale de garantie et l’agence Maroc PME.