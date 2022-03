© Copyright : Brahim Mousaaid /Le360

Les travaux d’extension de la zone industrielle de Bouznika, dans le cadre programme de coopération Compact II avec le gouvernement américain, ont été lancés ce mardi 22 mars 2022 sur place par notamment le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et des représentants du secteur privé.

Cette extension de la zone industrielle de Bouznika a pour objectif de drainer des investissements industriels privés de l’ordre de 75 millions de dollars et de créer 4.000 emplois.

Elle sera érigée sur une superficie supplémentaire de 25 hectares que l’Etat a mobilisée sous le nom de «Bouznika Park industries». En tout, l’Etat a consacré un budget de 5 millions de dollars à ce projet (foncier, viabilisation et infrastructures de base). Le secteur privé, quant à lui, s’est associé à l’investissement de base avec 11 millions de dollars.

Cette extension a fait l’objet d’une convention portant sur «l’aménagement, la commercialisation et la gestion de cette zone industrielle selon un modèle de partenariat public privé (PPP)», selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu en présence, de Ryad Mezzour, de la vice-présidente adjointe principale de l’Agence Millennium Challenge corporation (MCC), Kyeh Kim, de la directrice générale de l’Agence MCA-Maroc, Malika Laasri, de la directrice résidente de MCC au Maroc, Carrie Monahan et du président directeur général de la société gestionnaire Cap Holding, Chakib Alj, par ailleurs président de la CGEM (patronat).

La société Cap Holding s’est ainsi engagée, selon le ministère, à réaliser les aménagements in situ, à assurer la commercialisation du site à des prix attractifs, à gérer la zone et à respecter les normes environnementales.

Ce projet, auquel a contribué MCC-Washington, s’inscrit dans le cadre de la composante «sites pilotes» relevant du programme de coopération Compact II conclu entre le gouvernement du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis, représentés par MCC, et dont la mise en œuvre est confiée à l’Agence MCA-Maroc.

Ce nouveau projet d’extension de la zone industrielle de Bouznika a ainsi marqué le lancement de la dernière année du programme quinquennal Compact II, doté de 450 millions de dollars.

D’autre part, il faut signaler que l’aménagement, la commercialisation et la gestion, selon un modèle de PPP, des parcs industriels de Had Soualem et de Sahel Lakhyayta, dans la grande wilaya de Casablanca, les deux autres projets relevant de la composante sites pilotes, ont été attribués au groupement constitué de Axa Assurance, la Caisse marocaine des retraites (CMR), FYM Holding et IRG Partners.