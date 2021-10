© Copyright : DR

Le Maroc a fait savoir qu’il ne pourrait pas assurer la tenue de l’assemblée générale (AG) de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), initialement prévue du 30 novembre au 3 décembre 2021 à Marrakech, dans des conditions garantissant la sécurité sanitaire des participants.

«Le gouvernement du Maroc a informé le secrétariat de l'OMT que l'évolution de la situation mondiale actuelle, liée à la pandémie de Covid-19, ne permet pas la tenue de la 24e session de l'AG à Marrakech 2021 aux dates convenues, du 30 novembre au 3 décembre, dans des conditions garantissant les conditions de santé et de sécurité nécessaires aux participants», explique un courriel adressé ce samedi 23 octobre 2021 aux membres de l’OMT.

Ainsi, poursuit la même source, en vue de garantir la continuité des activités de l'organisation pour la période 2022-2023 et le bon fonctionnement de ses organes, conformément aux statuts, et après consultation du président du conseil exécutif et du gouvernement espagnol, la 24e session de l'AG et la 43e session plénière des membres affiliés se tiendront au siège de l’organisation à Madrid, aux mêmes dates.

Pour rappel, le Maroc avait été élu pour abriter à Marrakech en 2021, cette 24e session de l’AG de l’OMT. L’élection avait eu lieu lors de la 23e session de ladite assemblée qui s’est tenue du 9 au 13 septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). Trois candidats étaient en lice pour abriter cet évènement à savoir le Maroc, le Kenya et les Philippines.