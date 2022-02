© Copyright : DR

Intervenant lors d’un webinaire organisé par la Société financière internationale (IFC) ce mardi 22 février 2022, le secrétaire général de l’Office des changes, Driss Benchikh, a mis en avant l’importance des investissements réalisés par les Marocains ces dernières années sur le continent africain.

L’année 2021 a enregistré un record pour les investissements marocains à l’étranger (IDME). Ils se sont ainsi situés à 17,9 milliards de dirhams, soit le plus haut niveau atteint au titre des cinq dernières années. En 2020, année de la crise sanitaire et économique, les IDME ont cependant atteint 7,8 milliards de dirhams, contre 11 milliards de dirhams en 2019.

Par région, l’Afrique constitue la principale destination des IDME avec une part de 67,6% en 2020 contre 63,2% en 2019 et 49,4% en 2018, indique Driss Benchikh, le secrétaire général de l’Office des changes lors de son intervention au webinaire de l’IFC tenu ce mardi 22 février sous le thème: «Investissements directs marocains à l’étranger: quelles pistes de croissances?».

Selon les dernières statistiques de l’Office, les principaux pays de destination des flux nets des IDME en 2020 sont les Emirats arabes unis (1,3 milliard de dirhams), la Côte d’Ivoire (0,9 milliard de dirhams), le Cameroun (0,5 milliard de dirhams), le Luxembourg et le Gabon (0,4 milliard de dirhams chacun). Ces cinq pays représentent 72,3% du total du flux net des investissements directs marocains à l’étranger au titre de l’année 2020.

Par secteur d’activité, les IDME sont réalisés principalement dans les activités financières et d’assurance qui enregistrent un flux net de +2,7 milliards de dirhams en 2020 contre 3,8 milliards de dirhams une année auparavant. Elles sont suivies des industries extractives (1,4 milliard de dirhams en 2020 contre 0,5 milliard de dirhams en 2019), puis du secteur du commerce, réparation d’automobiles et de motocycles (0,6 milliard de dirhams en 2020 contre 0,9 milliard de dirhams en 2019).

Pour ce qui est de l’efficience des investissements marocains à l’étranger, le secrétaire général de l’Office des changes a indiqué que sur les cinq dernières années, le retour sur investissement des IDME s’est situé en moyenne entre 2 et 2,5 milliards de dirhams d’entrée de dividendes par an.

«Le retour sur investissement des IDME se situe entre 17% et 30%. Ces chiffres montrent que l’investissement à l’étranger à un impact positif sur l’économie nationale et qu’il est important d’accompagner et de soutenir cet élan», conclut Driss Benchikh.