La ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, et son homologue algérien, Mohamed Arkab, le 27 octobre 2021, à Alger.

© Copyright : DR

L'Espagne a subi 54 heures de "restriction" dans la fourniture de gaz en provenance d'Algérie par le gazoduc Medgaz, qui relie les sols algérien et espagnol via Almeria.

La société espagnole Enagas a notifié l’incident dans une alerte de marché dans laquelle elle a prévenu d'une "restriction des fluides" entre lundi à 00h00 et mercredi à 6h00, rapporte, mercredi 1er décembre 2021, le journal espagnol «Okdiario».

La date de communication de la baisse du flux d'arrivées de gaz a eu lieu mardi et la cause est peut-être la plus alarmante de toutes: "Medgaz notifie une restriction de débit", selon la publication espagnole.

L'endroit où l'alerte d'une baisse de l'approvisionnement a été détectée est Almeria, le point d'entrée du seul pipeline encore ouvert en provenance d'Algérie. L'alerte a été lancée par la société de gestion des pipelines Medgaz elle-même.

Le gouvernement de Pedro Sanchez fonde tous ses espoirs sur le gazoduc Medgaz pour maintenir l'approvisionnement sans problème après la fermeture du Gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui traverse le Maroc et arrive en Espagne par le détroit de Gibraltar, explique «Okdiario».