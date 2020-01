© Copyright : DR

La firme britannique Emmerson PLC, annonce le lancement de l’étude d’impact environnemental de son gisement de potasse de Khémisset.

L’étude d’impact environnemental de la mine de Khemisset sera réalisée en partenariat avec la société Phénixa basée au Maroc, rapporte le magazine spécialisé, Mining Review Africa. Phénixa a contribué à toutes les études environnementales menées à ce jour à Khemisset.



L’étude, qui couvrira les aspects liés à la qualité de l’air, aux nuisances sonores, la flore, la faune, les eaux de surface et souterraines, est déterminante avant de franchir l’étape de l’octroi du permis d’exploitation.



Une étude de cadrage réalisée en novembre 2018 par Golder Associates a confirmé la viabilité économique du projet de la mine de Khemisset, estimant sa valeur actuelle nette à 795 millions de dollars américains US (après impôt) et un taux de rentabilité de l’ordre de 29,8%, permettant de produire environ 800.000 tonnes de potasse par an au cours des 20 prochaines années.

Le projet de Khemisset est idéalement situé pour tirer parti de la forte croissance attendue de la demande d'engrais potassés sur le continent africain. La proximité des ports d’exportation (Tanger et Casablanca) fait que le projet bénéficiera d'un prix net supérieur à celui de bon nombre de mines comparables.