Dans sa dernière note d’information, le HCP décrit les principales caractéristiques du marché de l’emploi au Maroc et livre les statistiques sur la population active. Aperçu.

Selon le Haut-Commissariat au Plan, la population en âge d’activité (15 ans et plus) a atteint 27.127.000 personnes, dont 12.280.000 actives (10.772.000 pourvues d’un emploi et 1.508.000 au chômage) et 14.847.000 sont en dehors du marché de travail.

Parmi les actifs occupés, 42,1% sont des ruraux et 22,3% sont des femmes. Parmi ceux-ci, les jeunes, âgés de 15 à 34 ans sont 34,8%, alors que les 15-24 ans sont 8,9% et les 25-34 ans sont 26,9%.

Le secteur des services est le premier pourvoyeur de l’emploi, avec 45,8% des actifs occupés, dont 33,5% d’entre eux exercent dans la branche du commerce, suivi du secteur de l'Agriculture, forêt et pêche (à raison de 31,2%), indique le Haut-Commissariat au plan.

52,9% des actifs occupés n’ont aucun diplôme

Plus de la moitié (51,8%) des actifs occupés sont des salariés, 29,6% des indépendants, 13,7% des aides familiales et 2,2% d’entre eux sont des employeurs.

Autre constat du HCP: les emplois exercés restent peu qualifiés, faiblement protégés et organisés. Ainsi, plus de la moitié (52,9%) des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 10,5% d’entre eux occupent un emploi occasionnel ou saisonnier, plus de 14% exercent un emploi non rémunéré.

Pour ce qui est de la couverture sociale, le HCP indique que 25% des salariés bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (45,4% pour les salariés), plus de la moitié des salariés (54,6%) ne disposent d'aucun contrat formalisant leur relation avec l'employeur et 9,3% sont en situation de sous-emploi.

En 2021, un peu plus de la moitié (52,9% contre 54,3% en 2020) des actifs occupés n'avaient aucun diplôme, 31,2% ont un diplôme de niveau moyen et 15,9% un diplôme de niveau supérieur. Selon le secteur d’activité, la part des actifs occupés ayant un diplôme supérieur est de 27,8% dans les services, 16,8% dans l'industrie et de 6,6% dans les BTP.

Amélioration des adhésions à la couverture médicale en 2021

Le HCP relève par ailleurs qu’en 2021 que le quart des actifs occupés (25%) bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi, 37,4% dans les villes et 7,9% à la campagne. Les actifs occupés exerçant dans l’industrie enregistrent le taux de couverture médicale le plus élevé avec 45,4%, suivis de ceux relevant du secteur des services (36,9%), des BTP (11,7%) et de l’agriculture, forêt et pêche (4,6%).

Le HCP explique également que la part des actifs occupés affiliés à un régime de couverture médicale s’améliore nettement au fur et à mesure que le niveau de diplôme s’élève. Celle-ci est passée de 10,5% parmi les personnes n'ayant aucun diplôme à 72,9% parmi celles ayant un diplôme supérieur.

Ainsi, moins de la moitié (45,4%) des salariés bénéficient d’une couverture médicale assurée par l’employeur, 53,3% en milieu urbain et 23,4% en milieu rural, 58,8% parmi les femmes et 42% parmi les hommes. Pour les auto-employés, cette part est de 4,2%.

Près d’un actif occupé sur 4 (24,4%) est affilié à un système de retraite, 37,1% en milieu urbain et 6,8% en milieu rural. Le taux de couverture par un système de retraite est légèrement plus élevé parmi les femmes que les hommes, respectivement 28,7%et 23,1%, indique le HCP.