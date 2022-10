Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances.

Le projet de loi de finances 2023 prévoit la création de 28.212 postes budgétaires supplémentaires. Voici les principaux départements et établissements publics qui vont en bénéficier.

Le projet de loi des finances pour l'exercice 2023, qui fera l’objet d’une présentation en séance plénière au Parlement ce jeudi 20 octobre 2022, prévoit la création de 28.212 postes budgétaires supplémentaires, soit un peu plus que les 26.860 postes déjà institués par la loi de finances de l'exercice 2022.

Selon la ventilation de ces nouveaux postes budgétaires, le département de l’Intérieur arrive en tête avec 7.544 postes budgétaires supplémentaires. Après le département que dirige Abdelouafi Laftit, vient celui l’Administration de la Défense nationale (7.000 postes), du ministère de la Santé (5.500) et de celui de l’Enseignement supérieur (2.349).

Le PLF 2023 habilite aussi le chef du gouvernement à disposer d’un total de 550 postes budgétaires. Comme à l’accoutumée, le chef de l’Exécutif va répartir ces 550 postes, selon les besoins, sur différents départements et services publics, à condition d’en réserver 200 aux personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, 4.300 postes budgétaires ont été affectés au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) pour régulariser la situation des magistrats qui ne relèveront plus du ministère de la Justice. C’est également le cas pour 150 autres postes budgétaires affectés au même CSPJ, et qui vont servir à régulariser la situation des attachés judiciaires.

La masse salariale des fonctionnaires continuera donc de peser sur les caisses de l’Etat. Selon les prévisions du PLF 2023, cette masse salariale va représenter plus de 155,7 milliards de dirhams avec comme ministère le plus budgétivore, celui de l’Education nationale, dont la rubrique «Personnel» va absorber plus de 40,8 milliards de dirhams.