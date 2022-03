© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

La distribution d'orge subventionnée, dans le cadre du programme de réduction des impacts du déficit pluviométrique, au profit des éleveurs de la région de l’Oriental, avance bien. Le processus d’indemnisation des fellahs démarrera, lui, très prochainement, a assuré Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, en visite dans la région.

Mohamed Sadiki était en visite dans l’Oriental, ce samedi 12 mars 2022, pour en savoir davantage sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme régional de réduction de l’impact du déficit pluviométrique. Un programme qui s’inscrit dans le cadre du plan exceptionnel instauré par le gouvernement, en exécution des hautes orientations du Roi Mohammed VI, pour atténuer l’impact du déficit des pluies sur le secteur de l’agriculture et fournir un appui aux agriculteurs et aux éleveurs concernés.

Le ministre, accompagné notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, et du président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, a effectué une visite de suivi au centre relais de Sidi Moussa de distribution d’orge subventionnée dans le cadre du programme de réduction des impacts du déficit pluviométrique pour la préfecture d’Oujda-Angad.

«La distribution d’orge subventionnée a démarré dans toutes les préfectures de la région de l’Oriental. Quant au volet assurantiel du programme d’urgence, l’expertise technique est sur le point d’être achevée, ce qui ouvrira la voie, prochainement, aux indemnisations», a assuré le ministre dans une déclaration pour Le360.

D’une enveloppe budgétaire de 40,7 millions de dirhams dédiée au volet distribution des aliments subventionnés, le programme de réduction des impacts du déficit pluviométrique de la préfecture d’Oujda-Angad prévoit la distribution de 143.750 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs, la distribution de 18.960 quintaux d’aliments composés, la vaccination et le traitement de 230.000 têtes d’ovins, caprins et camelins et le traitement de 2.460 ruches contre la varroase.

Sur place, les éleveurs rencontrés ont tous unanimement salué cette initiative du Roi Mohammed VI, qui leur permet de préserver leur cheptel, durement affecté par la sécheresse. «Ce programme d’aide est arrivé au bon moment pour nous. Ici tout est sec depuis trois ans», a témoigné l’un d’entre eux, venu recevoir son lot d'orge.

Au cours de cette visite, une convention de partenariat visant à renforcer des actions de préservation des ressources animales et végétales dans la région de l’Oriental a été signée, d'un montant global de 285 millions de dirhams.

Cette convention a été signée par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, et le président du Conseil de la région de l’Oriental (CRO), Abdenbi Bioui.