Alors que l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) est ciblée par un procès visant sa dissolution, l’association s’apprête à élire son nouveau bureau. Le nom du nouveau président sera connu demain, jeudi 8 octobre.

Figurant parmi les 65 pilotes de ligne remerciés par la direction de Royal Air Maroc (RAM) à l’issue d’une procédure de licenciement économique, le président sortant de l'AMPL, Hicham Falaki, ne compte pas rempiler, apprend Le360 de l’un de ses proches collaborateurs.

Ouvert depuis le 24 septembre dernier, le vote prend fin ce mercredi 7 octobre. L’AMPL est régie par un mode électoral assez particulier, selon la règle du «président pressenti»: pas de candidat déclaré ni de campagne électorale. Chaque membre de l’association inscrit sur son bulletin de vote les noms de deux collègues qu’il estime capables d’endosser la responsabilité de président.

Le président pressenti, celui qui obtient le plus grand nombre de voix, doit d’abord accepter cette responsabilité et, ensuite, présenter les membres de son bureau et un plan d’action pour son mandat de deux ans, dans le cadre d’une assemblée.

L’élection du nouveau président de l’association intervient alors que le conflit opposant cette dernière à la direction de RAM a pris une nouvelle tournure. Début septembre, la compagnie nationale a déposé auprès du tribunal de première instance une requête de nullité et de dissolution de l’AMPL, reprochant à celle-ci d’avoir enfreint ses «prérogatives associatives» pour embrasser des revendications à caractère syndical.