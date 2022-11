Phosphates et dérivés: 91,8 milliards de dirhams d’exportations à fin septembre 2022

Une unité d'exploitation de phosphates (photo d'illustration).

La valeur des exportations du secteur des phosphates et dérivés a augmenté de 66,6% à fin septembre 2022, contre +45,4% un an plus tôt, selon les dernières données communiquées par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.