Le parc éolien de Midelt vient d’achever l’assemblage de ses premières turbines éoliennes sur site. Une fois opérationnel, ce parc permettra d’éviter d’émettre jusqu’à 326.000 tonnes de CO2 par an.

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) et ses partenaires du consortium Nareva et Enel Green Power, s’attellent à produire de l'énergie propre pour les générations futures, et ce, grâce à la construction du parc éolien de Midelt, situé à environ 8 km au nord-est de la ville de Midelt. Ce dernier disposera, à terme, d’une capacité de production de 180 MW. Il s'agit du premier projet de l'accord-cadre de 850 MW dont la mise en service est prévue pour fin 2020.



Les 150 pales qui équiperont les 50 éoliennes (d’une capacité de 4,2 MW chacune) du site de production, sont acheminées à partir de Tanger vers le parc éolien de Midelt. Tout récemment, celui-ci a achevé l’assemblage de ses premières turbines éoliennes sur site.



Grâce à un accord paraphé avec les autorités nationales, les pales sont transportées vers Midelt via autoroute au lieu d’être expédiées depuis le port de Tanger Med (comme cela fut le cas pour les projets précédents).

L'usine à pales de Tanger est la première unité de ce type en Afrique et au Moyen Orient. Il a donc fallu procéder à plusieurs modifications routières pour remédier à un transport adéquat des pales sortant de l’usine, mesurant jusqu’à 63 mètres de long.



SGRE s'est engagé à fournir toutes les pales, ainsi que les tours d’éoliennes nécessaires d’usines locales afin d’atteindre les objectifs de l’accord-cadre visant à produire, à terme, 850 MW d’énergie propre.

«La construction du projet impliquera au total près de 420 personnes en comptant nos sous-traitants locaux dans les domaines de la logistique, l’installation et la maintenance. Tandis que l’organisation suit un planning rigoureux avec des délais chronométrés, l’environnement montagneux reste un défi. Nous sommes déterminés de mener à bien ce projet grâce à notre expérience accumulée dans la construction de 856 MW de projets éoliens dans le pays», a déclaré Jan Pieter Cools Wildiers, directeur général de Siemens Gamesa Maroc.

Le parc éolien de Midelt constitue une étape importante dans la stratégie du gouvernement qui vise à combler les besoins énergétiques nationaux à raison de 42% en énergie propre d’ici 2020. Le projet permettra de réduire l'émission de CO2 jusqu’à 326.000 tonnes par an.