Le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique a publié sur son site les résultats de répartition du contingent d'importation de panneaux de bois revêtus au titre de l'exercice 2021-2022.

La première liste concerne les quotes-parts accordées aux sociétés importatrices de panneaux de bois revêtus, originaires de pays de l'Union européenne. Quant à la deuxième liste, elle est relative aux quotes-parts accordées aux sociétés d’autres pays que ceux membres de l’UE.

Selon l'avis du ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, le dernier délai pour la consommation des quotes-parts est fixé au 31 juillet 2022. Le ministère précise qu’aucun délai supplémentaire ne sera accordé après cette date et que le transfert des quotes-parts entre les sociétés n'est pas autorisé.

