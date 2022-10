© Copyright : DR

Kiosque360. Le nombre de transactions réalisées par M-Wallet en 2021 s’est établi à 4,9 millions contre 1,4 million d’opérations enregistrées en 2020, soit une hausse de 242%. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Le M-Wallet gagne de plus en plus du terrain au Maroc. L’encours global émis par les établissements a augmenté considérablement en 2021, passant de 3,1 millions à fin 2020 à 6,3 millions de dirhams à fin 2021, soit une progression de 102%, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 26 octobre.

C’est ce que confirme Bank Al-Maghrib (BAM) dans son rapport annuel 2021 intitulé: «les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière». Notons qu’à fin 2021, 19 offres M-Wallets ont été présentes sur le marché dont 13 émises par des établissements de paiement.

Selon les déclarations communiquées par les établissements concernés à la banque centrale, il est noté que «le stock de M-Wallets émis progresse de façon continue. Cette évolution demeure plus marquée auprès des établissements de paiement qu’auprès des établissements bancaires». Cette progression est fortement corrélée à l’évolution des ouvertures des comptes de paiement, dont le stock a atteint 5,4 millions de dirhams en 2021 contre 2,67 millions de dirhams en 2020 et 491.545 dirhams en 2019.

«Le nombre de transactions réalisées par M-Wallets, courant l’année 2021, s’est établi à 4,9 millions contre 1,4 million d’opérations enregistrées en 2020, soit une hausse de 242%, pour un montant total de 1,1 milliard de dirhams, contre 445 millions de dirhams en 2020 (soit une progression de 151%)», indique le quotidien.

Les paiements des factures représentent, en nombre, la part la plus importante des transactions effectuées, avec 74%, suivis par les transferts Mobile to Mobile (19%) et par les paiements des commerçants (7%).

Selon l’analyse de BAM sur l’évolution du paiement mobile, il est noté que son utilisation comme moyen de paiement, notamment pour le règlement des transactions d’achat, représente un usage nouveau dont le développement constitue un réel challenge. La banque centrale ajoute que «la partie enrôlement des commerçants représente une phase cruciale et difficile puisque nécessitant un effort d’éducation, de sensibilisation et d’incitation à l’acceptation des paiements électroniques».

Pour rappel, lancé en 2018, le M-Wallet est un nouveau moyen de paiement émis soit sur un compte de paiement tenu par un établissement de paiement, soit sur un compte bancaire tenu par un établissement bancaire. Le porteur du M-Wallet a la possibilité de réaliser plusieurs opérations, de façon instantanée, sécurisée et interopérable, notamment les transferts de fonds de personne à personne par simple saisie du numéro de téléphone du destinataire, les paiements auprès des commerçants affichant la mention «Maroc Pay», le paiement des factures d’eau, d’électricité et de téléphone, le paiement des vignettes et des impôts, les recharges téléphoniques et les retraits de fonds.