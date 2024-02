Paiement: c’est parti pour la liquidation de la société Fast Payment

Fin de parcours pour Fast Payment SA, opérateur de paiement en ligne. La société qui a perdu l’agrément de Bank Al-Maghrib (BAM) entre dans la phase de liquidation. La décision de Abdellatif Jouahri, wali de BAM, de désigner un liquidateur de la société a été, en effet, publiée au dernier Bulletin Officiel version arabe (N° 7271 daté du 5 février 2024). Ce qui ouvre la voie à sa mise en œuvre. Ce processus remonte au 25 avril 2023 quand BAM a décidé de retirer l’agrément à cet opérateur en tant que société de paiement pour manquement à certaines obligations édictées par cet agrément. Cette décision a été appuyée par le tribunal de commerce de Casablanca qui a émis un jugement de liquidation judiciaire de cette société le 18 septembre 2023. Le liquidateur désigné, Abdellah Hamza, dispose d’une durée de deux ans, renouvelable, pour réaliser cette liquidation.

À noter que Fast Payment SA, opérant dans le secteur de la monétique et des métiers du paiement, a été fondé en mai 2013 et est opérationnelle depuis le 23 avril 2014. Cette plateforme a été certifiée par les opérateurs VISA & MASTERCARD et a obtenu la certification PCIDSS de niveau 1 au Maroc (le plus haut niveau de sécurité pour la protection des données sensibles des cartes de crédit/débit). La société a décroché l’agrément de Bank Al-Maghrib en mai 2019 en tant que société de paiement. Auparavant, elle exerçait des activités qui n’ont pas d’agrément de BAM.

Par ailleurs, il est à noter que le Maroc compte 18 établissements de paiement, selon les données de Bank Al-Maghrib.