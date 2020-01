© Copyright : DR

La huitième édition du Forum International du Tourisme Solidaire (FITS) se tiendra du 25 au 30 Janvier 2020 à Ouarzazate, sous le thème «Résilience climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde: un tourisme sobre pour un développement durable».

L’évènement bénéficie de la supervision de l’Organisation mondiale du tourisme, de l’UNESCO, de la FAO, du PNUE et de l'Organisation internationale du tourisme social, ainsi que du soutien de la Région Sud, la nouvelle appellation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Plus de 500 participants, issus d’une trentaine de pays, y prendront part.

La 8e édition du Forum International du Tourisme Solidaire (FITS) a pour but de renforcer le plaidoyer en faveur de la sauvegarde des oasis dans tous les pays du monde, de développer un modèle touristique sobre, vecteur de développement local durable, de favoriser les rencontres et les échanges de bonnes pratiques entre les partenaires concernés, d’affermir les réseaux nationaux et internationaux correspondants et de contribuer à la formulation, puis à la réalisation, des plans d’action concertés.



Cette édition vise également la promotion du produit touristique de Ouarzazate, en tant que destination qui se caractérise par un patrimoine culturel et architectural très riche, se démarquant par ses oasis, ksour et kasbah, et qui joue ainsi un rôle primordial dans le renforcement de l’attractivité touristique locale et la promotion des destinations touristiques des autres provinces de la région du Draâ-Tafilalet.

A travers l’organisation de la 8e édition du FITS, considérée comme l'occasion pour ses participants de débattre des possibilités de développement d’un tourisme sobre et responsable, un programme très riche et varié a été arrêté, axé notamment sur l’organisation de plusieurs conférences, panels et ateliers avec la présentation de quelques modèles de gestion intégrée et durable des oasis aux provinces de Ouarzazate et d’Es-Smara.

Le programme de cette édition prévoit également l’organisation de caravanes itinérantes dans les oasis de la région Drâa-Tafilalet, une foire d’exposition de produits d’artisanat, des terroirs et de la biodiversité , dans la place 3-mars de Ouarzazate, une exposition de photos d'oasis du monde, au palais des congrès de Ouarzazate, des soirées culturelles dans la kasbah de Taourirte et dans la place El Mouahidine, ainsi que, dans ce même lieu, des projections en plein air de films, ayant pour thématique le tourisme durable. Une visite à la station solaire Noor de Ouarzazate est également prévue.

L'organisation de la huitième édition du Forum international du tourisme solidaire (FITS) a fait l'objet d’un partenariat entre le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale, et différentes institutions. Ce forum bénéficie en effet du soutien de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), de la Province de Ouarzazate, en collaboration avec l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), du Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate, le Conseil provincial de Ouarzazate et du Conseil communal de la ville de Ouarzazate, avec le concours du Comité international FITS.