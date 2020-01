© Copyright : Le360

L'année sino-marocaine du tourisme et de la culture, riche en évènements, sera organisée pour la première fois en cette année 2020, a annoncé l'ambassadeur de Chine au Maroc, Li Li.

L'organisation de cet évènement à la fois culturel et touristique s'inscrit dans le cadre d'une convention signée, en 2018, par le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de cette année culturelle sino-marocaine, l'ambassadeur de Chine au Maroc, Li Li, a indiqué que c'était "la première fois que cet évènement culturel {voyait} le jour non seulement entre les deux pays, mais dans la sous-région", aussi bien au Maghreb qu'en Afrique de l'Ouest.

Il faut rappeler que cette année culturelle sino-marocaine a d'ores et déjà démarré avec le vol inaugural, affrété par RAM, ce jeudi 16 janvier, d'une liaison directe entre Casablanca et Pékin.

Rappelons que le flux des touristes chinois au Maroc est passé de quelques 10.000 visiteurs en 2015, à plus de 200.000 en 2018, et ce, grâce à l'exemption d'un visa d'entrée pour les ressortissants de ce pays, sur décision du roi Mohammed VI.

Cette mesure a donc naturellement contribué au développement du tourisme entre les deux pays.

"Durant l'année 2020 on assistera, a ajouté l'ambassadeur de Chine, Li Li, à des évènements culturels riches et variés de part et d'autre. C'est une importante opportunité pour rapprocher les deux peuples. Pour progresser dans la coopération, il faut avoir une connaissance mutuelle".