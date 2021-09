© Copyright : DR

Kiosque360. Le marché français offre des opportunités pour les opérateurs marocains opérant dans les secteurs de la mobilité & logistique, la transition écologique, le retail, ainsi que les services ou la culture.

Il y des opportunités à saisir sur le marché français, en particulier dans les secteurs de la mobilité & la logistique, la transition écologique, le retail, ainsi que les services ou la culture. Dans son édition du 16 septembre, Les Inspirations ÉCO annonce que les entreprises marocaines de ces secteurs "feront l’objet d’une attention particulière de la part d’entreprises françaises lors du prochain événement B to B, dénommé Ambition Africa, organisé par Business France et prévu pour se tenir à Paris, les 5 et 6 octobre prochains".

Sur la mobilité & Logistique, le facteur de la proximité avec les donneurs d’ordres est un atout d'autant que le Maroc est un marché de prix avec un secteur du transport qui joue un rôle clé dans son développement. "Le réseau compte 3.815 Kms de voies ferrées et 2.295 Kms de longueurs de lignes, dont 200 Kms de LGV. En ce qui concerne le tramway, il existe quatre lignes (deux à Rabat et deux à Casablanca)". Ajouté à cela 43 ports, dont 14 ouverts au commerce extérieur, 22 de pêche et sept de plaisance.

Le quotidien se penche aussi sur le secteur du retail, services et culture et parle "de nombreuses opportunités dans les solutions de paiement ainsi que la sécurisation des transactions, des sites marchands, du marketing digital, des logiciels de gestion des flux/approvisionnement", mais aussi dans le domaine de la digitalisation des services, compte tenu du taux de bancarisation croissant et de l’augmentation constante du nombre d’internautes. Il y a aussi, le développement du e-learning où le Maroc "peut prendre en charge 40% à 70% du coût d’une formation, si elle est fournie par un organisme basé à l’étranger".

Pour ce qui est de la transition écologique, il est question de "privilégier un partenaire local. Au vu des différents programmes ambitieux en matière de transition énergétique et écologique, mis en place par le gouvernement marocain, nombre d'opportunités peuvent s’offrir aux entreprises françaises intéressées par le marché marocain" même si le marché est très concurrentiel. Le quotidien conseille "de nouer des partenariats avec les acteurs de l’écosystème et privilégier un partenaire local pour se rapprocher des utilisateurs et surtout garder une veille constante des opportunités du marché".