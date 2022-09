Opération Marhaba 2022: plus de 1,1 million de passagers entrés au Maroc par voie maritime

Arrivée des premiers passagers au port de Tanger Med dans le cadre de l’opération «Marhaba 2022», le dimanche 5 mai 2022.

© Copyright : MAP

Plus de 1,1 million de passagers sont entrés au Maroc par les ports de Tanger Med, Tanger ville et Nador depuis le début de l’opération Marhaba 2022, entre le 5 juin 2022 et le 29 août 2022, a annoncé Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Près de 1.118.000 passagers ont traversé les frontières maritimes du Royaume du 5 juin au 29 août 2022, soit une régression de 16% par rapport à 2019, a déclaré Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, lors de la conférence de presse qui a fait suite à la réunion du Conseil du gouvernement, ce jeudi 1er septembre 2022. Pendant la même période, 270.754 véhicules ont rejoint le Maroc par les ports de Tanger Med, Tanger ville et Nador, la même source notant une régression de 15% par rapport à 2019. Opération Marhaba 2022: plus de 1,4 million de MRE sont déjà arrivés au Maroc Le port Tanger Med demeure le point de transit le plus prisé des Marocains du monde. Jusqu’au 29 août 2022, 673.419 passagers et 177.282 véhicules ont traversé par ledit port enregistrant des régressions respectives de 10% et 15% par rapport à 2019. Il convient de rappeler que l’opération Marhaba a démarré le 5 juin 2022 et se poursuit jusqu’au 15 septembre 2022. Cette édition est marquée par la mise en œuvre du dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, de la France, de l’Italie et de l’Espagne, ainsi que l’ouverture de nouveaux sites d’accueil au Maroc afin d’accompagner le retour des membres de la communauté marocaine de l'étranger.

Par Younes Saoury