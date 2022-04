© Copyright : DR

Kiosque360. A travers le lancement de la nouvelle marque internationale «Maroc, Terre de lumière», l’ONMT veut «faire du Maroc une marque mondiale, iconique, inspirante». Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) multiple les initiatives pour booster le secteur. En lançant la nouvelle marque internationale «Maroc, Terre de lumière», l’ONMT espère gagner «des points», plus précisément «38 points entre la notoriété du Maroc (89%) et sa considération (41%), 22 points entre celle-ci et la visite du Royaume (19%), ainsi que 10 points pour la revisite (9%)», comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 25 avril.

A l’occasion du lancement de la nouvelle marque, le DG de l’ONMT, Adel El Fakir, a dévoilé les tendances voyages de 2022. Parmi elles, l’authenticité et les échanges avec les communautés locales. En effet, «58% des voyageurs conviennent qu’il est important que leur voyage profite aux locaux de leur destination». Il est également question de rattraper le temps perdu et de profiter à fond des vacances pour «72% (qui se disent) prêts à dire oui à n’importe quelle expérience de voyage tant que leur budget le permettrait». «Les voyages improvisés auront (également) le vent en poupe en 2022, assure l’ONMT. 71% des voyageurs préféreront des vacances flexibles». L’Office souligne que le Royaume est apprécié pour la vitalité qu’il procure pour 11% des voyageurs, le plaisir (18%), la convivialité (12%) et la sécurité (12%), comme le relaie le journal.

Évoquant le lancement de la marque, Adel El Fakir appuie qu’«au lendemain d’une crise sans précédent, il s’agit de faire du Maroc une marque mondiale, iconique, inspirante. Une des marques préférées des voyageurs du monde, mais aussi une marque qui plaît, accroche les jeunes voyageurs, les jeunes générations de touristes». Et d'ajouter que cette campagne «met en avant une jeunesse forte et créative qui s’approprie son histoire, son patrimoine et sa culture».