Officiel. La CNOPS fait marche arrière: les prestations liées au Covid-19 seront prises en charge et remboursées

Après concertation avec le ministre de l’Economie et des finances et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (Acaps), la CNOPS a décidé d’activer le remboursement et la prise en charge des dépenses et prestations liées au Covid-19. Les détails.

Une réunion est prévue la semaine prochaine dans le cadre des commissions techniques issues de la commission interministérielle chargée du pilotage de la réforme de gouvernance de la protection sociale, en présence des autres ministères concernés et des autres organismes gestionnaires de l’Assurance maladie obligatoire, peut-on lire dans un communiqué de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS). AMO: la CNOPS simplifie les procédures et améliore l’accès de ses assurés aux prestations Lors de cette réunion, il sera question d’étudier les possibilités de garantir le remboursement et la prise en charge des prestations liées au Covid-19, tout en préservant la continuité des services rendus par les organismes gestionnaires de l’AMO à moyen et long terme, ajoute la même source. Il s’agit aussi d’examiner les modalités permettant de préserver les équilibres financiers de la CNOPS, afin qu’elle puisse honorer ses engagements envers les producteurs de soins et les assurés. Pour rappel, dans une note de service diffusée il y a quelques jours, la CNOPS avait expliqué que le Covid-19 ne figurait pas "parmi les composantes du programme de santé prioritaire" pouvant donner droit à un remboursement des frais engagés par les affiliés de la CNOPS, ou à une prise en charge des soins par les organismes gestionnaires relevant de l'Etat.

Par Wadie El Mouden