C’est acté, Fouzi Lekjaâ, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, prend la tutelle de la Direction générale des Impôts (DGI) et de l’Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII).

La ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a délégué la gestion de la Direction générale des Impôts (DGI) et de l’Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII) au ministre chargé du Budget, Fouzi Lekjaâ. Cette décision n°3200.21 a été publiée dans la dernière livraison du Bulletin officiel, datant du 4 novembre 2021.

"Le ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, est habilité à engager les dépenses inscrites au chapitre des charges communes", indique l’article deux de cette décision ministérielle.

"Pour exercer les compétences susvisées, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, prendra la tutelle de la Direction générale des Impôts (DGI) et de l’Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII), instituées par le Décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'Economie et des Finances", explique l’article 3 de la décision n°3200.21.

