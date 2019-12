© Copyright : Le360

L'Office chérifien des phosphates (OCP), par la voix de son PDG, Mostafa Terrab, a indiqué avoir produit jusqu’en 2018 quelque 44 millions de tonnes de phosphates avec des prévisions positives pour le secteur durant la période 2019-2026.

"Durant la nouvelle échéance, la production atteindra un supplément de 15 millions de tonnes de phosphates avec 4 millions de tonnes en 2022, 6 millions de tonnes en 2024 et 5 autres millions de tonnes en 2026", a déclaré Mostafa Terrab lors de la présentation du bilan et des perspectives de de l'OCP, mardi, devant la commission parlementaire de contrôle des finances de l'Etat, à la Chambre des représentants.

Le patron de l'OCP a également révélé que la production des engrais devrait augmenter entre 2019 et 2026 à quelques 8 millions de tonnes pour atteindre un volume total de 20 millions de tonnes fin 2026. Quant à la production des engrais spécifiques issus du complexe chimique de Safi, et transitant par les centrales d'El Youssoufia et de Benguerir, elle sera portée entre 2019 et 2026 à une quantité additionnelle de trois millions de tonnes avec un investissement prévu de 4 milliards de dollars. A propos des investissements justement, l'OCP compte injecter plusieurs milliards de dollars notamment à PhosBoucraâ, à Jorf El Asfar, et à Benguerir.

Selon un document remis par l'OCP aux membres de ladite commission, et dont Le360 a obtenu un résumé, les investissements à PhosBoucraa, dans les provinces sahariennes du Maroc, se chiffreront entre 2019 et 2026 à quelques 1,7 milliard de dollars, dont "800 millions de dollars sont déjà engagés".

PhosBoucraa compte ainsi une unité de production d'un million de tonnes d'engrais et une nouvelle usine de dessalement de l'eau de mer ayant une capacité de production de 7,5 millions de m3 par an.