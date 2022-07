© Copyright : DR

Réunie ce jeudi 28 juillet 2022, sous la présidence du chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, la commission des Investissements a examiné et approuvé 8 projets de conventions et avenants pour un montant global de 5,7 milliards de dirhams.

Un communiqué de la primature indique que les 8 projets de conventions et avenants approuvés pour un montant global de 10,8 milliards de dirhams, permettront la création de plus de 2.900 emplois directs et indirects.

Les projets d’investissements approuvés lors de cette commission sont dominés par le secteur de l’énergie avec 3,7 milliards de dirhams d'investissements, soit plus de 65% du total des investissements approuvés par la commission, suivi en seconde position du secteur des mines qui totalise plus de 1,5 milliard de dirhams, puis du secteur du tourisme et de l’industrie.

En termes d'emplois, le secteur des mines est le principal pourvoyeur avec un total de 1.150 emplois projetés, soit plus de 47% du nombre total d'emplois, suivi des secteurs du tourisme, de l'énergie et de l'industrie, fait savoir la même source.

Par ailleurs, les projets à capitaux nationaux représentent 46% des investissements projetés avec près de 2,6 milliards de dirhams.

Depuis le début du mandat, 6 commissions des Investissements ont été tenues et ont permis l'approbation de 58 projets de conventions et d'avenants pour un montant total de 39,1 milliards de dirhams et la création de 16.800 emplois directs et indirects, conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI, qui visent à faire de l'investissement le moteur du développement socio-économique du Royaume.