Comme annoncé précédemment, le prix des différents carburants à la pompe a atteint des seuils inédits ce mercredi 15 juin 2022. Le litre d’essence a atteint 17,78 dirhams ce matin à Casablanca, alors que celui du diesel a dépassé les 15 dirhams.

Le prix des carburants a encore augmenté. Ce mercredi 15 juin 2022, le prix du litre d’essence à Casablanca a atteint jusqu’à 17,78 dirhams, selon des données recueillies par Le360 auprès de plusieurs stations-services de la capitale économique. Le prix du gasoil, quant à lui, a dépassé les 15 dirhams affichant jusqu’à 15,63 dirhams dans certaines stations ce matin.

Dans le détail, chez Afriquia et Petrom, le prix de l’essence affiché ce matin à Casablanca est de 17,76 dirhams, contre 17,75 dirhams chez Winxo et 17,77 dirhams dans les stations de Shell.

Le prix du gasoil a atteint quant à lui 15,61 dirhams dans les stations Afriquia, 15,62 dirhams du côté de Petrom, Winxo (15,62 dirhams) et Shell (15,63 dirhams).

A cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service d'autres villes du Royaume est encore plus élevé.

Dans l’ensemble, le prix de l’essence a augmenté entre 0.95 et 1,02 dirham. Le prix du litre du diesel a connu quant à lui une hausse comprise entre 0.95 et 1,06 dirham, selon des données recueillies par Le360 auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS).

Fait aussi inédit que ces nouveaux prix des carburants à la pompe, plusieurs citoyens se sont rendus hier soir dans les stations-service pour faire le plein de carburant, afin de bénéficier des anciens tarifs avant que la hausse ne soit actée ce matin.

Cette nouvelle hausse intervient dans un contexte marqué par la hausse du prix du pétrole sur les marchés internationaux. Le baril de brent se trouve sur un trend haussier depuis plusieurs jours, et s'est échangé à 123,38 dollars, hier, mardi 14 juin 2022. De nouvelles hausses dans les prochains jours ne sont pas exclues.