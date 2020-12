© Copyright : DR

Kiosque360. Créée dans le cadre du chantier de rénovation du parc hôtelier d’Agadir, la Société de développement touristique Souss-Massa lance un 2ème appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour bénéficier de la subvention dédiée à la mise à niveau des établissements. Les détails.

Dernier délai, le 31 décembre. C’est la date fixée par la Société de développement touristique Souss-Massa (SDR) pour le dépôt des candidatures afin de bénéficier de la subvention dédiée à la rénovation et à la mise à niveau des établissements touristiques de la ville d’Agadir. A la clef, l’octroi d’une enveloppe égale à 30% du coût total de la rénovation de l’établissement, plafonné à 10 millions de dirhams, et d’un accompagnement technique personnalisé, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 décembre.

Le but? Diversifier et thématiser l’offre touristique, accompagner les tendances internationales, mettre à niveau le produit touristique et améliorer la compétitivité du secteur, souligne le journal, rappelant que l’octroi de ladite subvention a été élaboré dans le cadre d’une convention signée par le ministère, la wilaya de la région Souss-Massa, le Conseil régional, la Commune d’Agadir, l’Association de l’industrie hôtelière d’Agadir (AIHA) et la SDR Souss-Massa.

Dédié aux hôtels et d’une capacité totale de 10.000 lits, le mécanisme, qui s’engage à rénover leurs structures d’ici 3 ans, s’élève à 120 millions de dirhams dont 60 millions financés par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, 40 millions par la région Souss-Massa et 20 millions par la Commune urbaine d’Agadir. Et le quotidien d'ajouter que le versement des fonds de rénovation est réparti sur quatre étapes dépendant de l’état d’avancement du projet, avec un déblocage, au départ, de 20% pour un avancement des travaux à hauteur de 20%.