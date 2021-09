© Copyright : DR

Le prix «IEC 1906 Award» de l’International Electrotechnical Commission revient cette année à deux collaborateurs de l’agence Masen, Safaa Hajji et Abderrahim Jamrani. Une première en Afrique.

Les travaux menés par Safaa Hajji et Abderrahim Jamrani ont porté sur les systèmes de stockage d’énergie thermique. Le prix «IEC 1906 Award» de l’International Electrotechnical Commission qu'ils viennent de remporter honore chaque année des personnes ayant apporté une contribution technique récente exceptionnelle au développement de travaux spécifiques de la fondation IEC.

Ce Comité récompense des spécialistes et chercheurs ayant mené des travaux innovants dans la détermination de nouvelles normes, dans le domaine de l'électrotechnologie: technologies électriques, électroniques etc. Les candidats sont nommés par leurs pairs et sont tous impliqués dans des travaux édictant des normalisations.

Fondée en 1906, la CEI (Commission électrotechnique internationale) est la principale organisation mondiale qui prépare et publie de nouvelles normes internationales.

La liste complète des nouveaux lauréats du prix lauréats du «1906 Award» est disponible sur le site du Comité électrotechnique international.