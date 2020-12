© Copyright : DR

Kiosque360. 4.064: c’est le nombre d’hectares du domaine privé de l’Etat, mobilisés au premier semestre 2020, et ce, pour la réalisation de 120 projets dont la moitié concentrée à Dakhla-Oued Eddahab. L’investissement global avoisine les 6 milliards de dirhams. Explications.

Au premier semestre 2020, l’Etat a mobilisé 4.064 hectares de son domaine privé pour la réalisation de 120 projets, indique Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce lundi 21 décembre, précisant que le foncier mobilisé dans le cadre du Plan Maroc Vert n’y est pas comptabilisé. L’investissement global est de 5,93 milliards de dirhams et le nombre d’emplois créés, de l'ordre de 6.237 emplois.

Côté géolocalisation, la moitié de ces projets se trouve à Dakhla-Oued Eddahab, 28,3% à Laâyoune-Sakia El Hamra, 6,7% dans l’Oriental, 4,2% à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 2,5% à Fès-Meknès, Guelmim-Oued Noun et Rabat-Salé-Kénitra, 1,7% à Souss-Massa et 0,8% à Drâa-Tafilalet et Casablanca-Settat.

S’agissant de la structure globale des investissements approuvés, Dakhla-Oued Eddahab est toujours en tête avec un taux de 38,8%, suivi par Casablanca-Settat avec un taux de 31,6%, Guelmim-Oued Noun avec un taux de 16,6%, Laâyoune-Sakia El Hamra avec un taux de 3,2 %, Souss-Massa avec un taux de 3,1%, Fès- Meknès avec un taux de 2,6%, sans oublier les autres régions, dont le taux oscille entre 0,3% et 1,6%.

Concernant l’emploi, Dakhla-Oued Eddahab est encore à la première place, avec 31,47% des postes prévus dans le cadre des projets approuvés, comme le met en avant le journal, suivie de la région de Souss-Massa (24,37%) et de Laâyoune-Sakia El Hamra (13,13%), l’Oriental (11,90%), Casablanca-Settat (7,7%), Guelmim-Oued Noun (7,04%) et Tétouan-Al Hoceima (3,67%).

Et le quotidien de détailler également les secteurs d’activité concernés: 66% des dossiers approuvés sont orientés services, tourisme et agro-industrie, 86% de la superficie mobilisée au secteur de l’énergie, 72% de l’investissement aux secteurs de l’énergie et du transport et 55% des emplois sont générés par l’industrie et l’agro-industrie.