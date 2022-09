© Copyright : Said Bouchrit / Le360

VidéoCe partenariat a pour objectif de satisfaire les besoins du marché local à travers un processus continu de substitution aux importations visant à développer les produits locaux et promouvoir la fabrication locale.

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et le président fondateur du groupe Kitea, Amine Benkirane, ont procédé, vendredi 23 septembre 2022, à la signature d’une convention de partenariat pour le développement du sourcing local.

Ses objectifs: satisfaire les besoins du marché local à travers un processus continu de substitution aux importations visant à développer les produits locaux et la promotion de la fabrication locale. Kitea portera ainsi le taux de son sourcing Maroc en produits industriels commercialisés par le réseau à 38%, au lieu de 19%, et doublera ses exportations en produits «Made in Morocco» vers l’international, notamment le continent africain.

Interrogé par Le360, Ryad Mezzour a donné davantage de détails sur les termes de cette convention: «Nous avons signé une convention avec ce groupe (Kitea, ndlr), qui achète à peu près 19% de produits marocains et qui double ses achats pour atteindre 38% de produits marocains à l'horizon 2025 tout en multipliant par 5 son chiffre d’affaires.»

Cette nouvelle stratégie du groupe Kitea permettra d’accroître son volume d’affaires et de créer de nouveaux postes d’emploi. Selon le ministre, «le volume d’affaires serait d’environ 5 à 10 milliards de dirhams en fonction des évolutions, ce qui pourrait créer environ 10.000 emplois».

Selon les termes de ce partenariat, Kitea s’engage à identifier et communiquer au ministère les catégories de produits susceptibles de faire l’objet d’un sourcing local et d’adapter sa politique commerciale pour l’accompagnement et le référencement des industriels nationaux. Aussi, un comité de pilotage et un comité de suivi ont été instaurés afin d’assurer une coordination et un suivi opérationnel de cette convention.

De son côté, le ministère propose son accompagnement pour faciliter le travail de prospection de Kitea à travers la mise en contact avec les différents fabricants nationaux. Le groupe bénéficiera également des programmes d’accompagnement mis en place par le ministère dans le cadre de la «Task Force Export» pour la promotion des exportations.