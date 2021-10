© Copyright : DR

Kiosque360. L’objectif fixé de porter la part des énergies renouvelables à au moins 52% du mix énergétique à l’horizon 2030 est largement réalisable. Lors de la 3ème journée de la semaine économique du Maroc à l’Expo 2020 Dubai, la confiance est de mise.

Les multiples efforts déployés par le Royaume prouvent que ses ambitions énergétiques d’ici 2030 seront atteintes. Lors de la troisième journée de la semaine économique du Maroc à l’Expo 2020 Dubai placée sous le thème «Connecter les esprits, Construire le futur», les deux intervenants, Saïd Mouline, directeur de l’AMEE et Tarik Hamane, directeur de développement à MASEN ont mis en avant la dynamique du secteur, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 octobre.

"Nous avons atteint actuellement plus de 37% de notre mix énergétique à partir des énergies renouvelables, Si l’on considère les projets en cours et qui seront opérationnels dans les quatre prochaines années, nous nous situerons autour des 52%. C’est dire que nous sommes très confiants quant à l’atteinte des objectifs fixés bien avant l’horizon 2030", souligne le directeur de développement à MASEN.

Plan solaire, plan éolien,… le pays s’est ainsi lancé dans une politique ambitieuse et prometteuse qui porte déjà ses fruits. Et le journal de rappeler que le Maroc aspire à devenir exportateur d’énergie en misant notamment sur l’hydrogène vert et le biocarburant.

De son côté, le directeur de l’AMEE déclare qu’avec un département ministériel dédié, «le Maroc a mis en place tous les outils nécessaires à la réussite de cette transition». A cette occasion, Saïd Mouline est revenu sur la «War Room Green Economy » dévoloppée par l’AMEE et le ministère de l’Industrie et du Commerce pour encourager l’entrepreneuriat industriel vert. L’objectif étant de permettre de générer de l’emploi pérenne, d'aider l’industrie marocaine à substituer les importations et augmenter les exportations tout en décarbonant ses process, d’améliorer la balance commerciale et de relancer l’économie post-covid à travers une banque de projets.